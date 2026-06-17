La regulación de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata dio este martes un paso importante. Tras los incidentes ocurridos durante una reunión del Concejo Deliberante, una comisión avanzó con los proyectos que buscan establecer reglas para el funcionamiento de Uber y otras plataformas en la ciudad.

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Durante el debate, representantes de los taxistas volvieron a manifestar su preocupación por el impacto que las aplicaciones tuvieron sobre la actividad. Además de reclamar que los conductores de plataformas cumplan requisitos similares a los de taxis y remises, pidieron que se establezca un límite en la cantidad de choferes habilitados.

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"Es una guerra entre pobres", definió Darío López, secretario general de la Federación de Conductores de Taxis, al señalar que la competencia por los viajes enfrenta a trabajadores que atraviesan dificultades económicas similares.

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El proyecto que avanzó en comisión establece que las plataformas deberán registrarse en el municipio y controlar que los conductores cuenten con licencia profesional, seguro, verificación técnica vehicular y vehículos con una antigüedad máxima de 15 años.

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Según informó el medio local QuéDigital, desde la oposición cuestionaron la rapidez con la que se retomó el tratamiento tras los incidentes y reclamaron que las empresas propietarias de las aplicaciones sean convocadas antes de la votación. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada.

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De esta manera, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida y votada en la próxima sesión del Concejo Deliberante. Además, avanzó otro proyecto que introduce cambios para los taxis, entre ellos la extensión de la vida útil de los vehículos hasta los 15 años.