El diputado provincial, Guillermo Castello, salió esta mañana a cruzar a sus pares del bloque FPV-PJ, luego de que este lunes en la Legislatura declararon su "profundo rechazo ante la persecución político-mediática-judicial" contra Cristina Kirchner. "Yo me pongo en la mirada de un ciudadano de cualquier otro lugar del mundo y lo que pasa en Argentina es realmente insólito", comenzó diciendo el legislador a LaNoticia1.com.

"Tenemos una expresidenta que tiene cinco pedidos de prisión preventiva, que está siendo protegida por sus pares del Senado porque no le quitan los fueros y que tiene once procesamientos. Y que encima de todo eso además pretende ser candidata a presidenta, porque va a ser ella la figura fuerte de esa fórmula", planteó ante los micrófonos de este portal el legislador provincial por la Quinta Sección electoral.

"Es increíble que en Argentina estemos dando estos debates. Vuelvo a repetir: Es una persona que tiene once procesamientos. No se puede decir que la Justicia la persigue porque los procesamientos han sido ratificados por las Cámaras de Casación. Hubo un montón de instancias en un montón de juzgados. No sé cómo les da la cara todavía para decir que hay una persecución de la política, como dijo Alberto Fernández", señaló.

En ese contexto, el legislador marplatense fue contundente y recordó: "Hay causas muy fuertes, con muchas pruebas. Han declarado un montón de arrepentidos y de testigos que han revelado cosas muy graves y que dan cuenta del robo que hubo en la Argentina en los últimos doce años". "Ponernos a discutir si Cristina Kirchner debe o no estar procesada me parece realmente una cosa insólita a esta altura", disparó.

Por último, el abogado y docente universitario aseguró que "si hay algo que tiene este Gobierno es que no hace lo que precisamente hacía el Gobierno anterior, eso de perseguir y condicionar a los jueces". "La justicia tiene que intervenir y esto de la persecución política contra Cristina, que plantean algunos sectores del peronismo es una excusa demasiado berreta como para que la gente lo pueda creer", concluyó Castello.