Guillermo Francos admitió el impacto del caso Espert: “Nos dañó”
El funcionario de Javier Milei señaló que el ex candidato "dijo cosas que no se sostenían en los hechos”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el escándalo que involucró al ex diputado José Luis Espert generó un fuerte daño político dentro del Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae en Vivo, el funcionario aseguró que el economista “cometió muchos errores” al explicar su vínculo con Fred Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico.
“Espert dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, señaló Francos. Y agregó: “Yo siento que nos dañó. Me parece que obviamente el Presidente tiene y tenía confianza en Espert, pero cuando se plantea una situación como esta, hay que analizar las consecuencias políticas”.
La crisis estalló luego de que transcendieran las conexiones entre Espert y Machado, señalado por la Justicia como intermediario de una red internacional de tráfico de drogas. La presión pública y el creciente malestar dentro del oficialismo derivaron finalmente en la renuncia de Espert a su banca, en un intento por descomprimir el conflicto.
Francos también admitió errores internos en la gestión de la crisis y en la elección de candidatos: “Cada vez que no logramos anticiparnos a estas situaciones, el costo es alto. Este caso fue un correctivo para todos”.
