El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el escándalo que involucró al ex diputado José Luis Espert generó un fuerte daño político dentro del Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae en Vivo, el funcionario aseguró que el economista “cometió muchos errores” al explicar su vínculo con Fred Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico.

“Espert dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, señaló Francos. Y agregó: “Yo siento que nos dañó. Me parece que obviamente el Presidente tiene y tenía confianza en Espert, pero cuando se plantea una situación como esta, hay que analizar las consecuencias políticas”.

La crisis estalló luego de que transcendieran las conexiones entre Espert y Machado, señalado por la Justicia como intermediario de una red internacional de tráfico de drogas. La presión pública y el creciente malestar dentro del oficialismo derivaron finalmente en la renuncia de Espert a su banca, en un intento por descomprimir el conflicto.

Francos también admitió errores internos en la gestión de la crisis y en la elección de candidatos: “Cada vez que no logramos anticiparnos a estas situaciones, el costo es alto. Este caso fue un correctivo para todos”.

