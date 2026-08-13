El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, volvió a cuestionar al Gobierno nacional por la intención de avanzar sobre la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de energía para distintos municipios bonaerenses.

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A través de sus redes sociales, el jefe comunal difundió un video acompañado por un extenso comunicado en el que convocó a continuar el reclamo para sostener el esquema de tarifas diferenciales, al considerar que resulta fundamental para miles de familias durante los meses de bajas temperaturas.

“Alguien lo tiene que pagar”. Sí: la gente ya lo está pagando, planteó Barrera al comienzo de su mensaje.

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“ALGUIEN LO TIENE QUE PAGAR”.

SÍ: LA GENTE YA LO ESTÁ PAGANDO.



El Gobierno Nacional vuelve a avanzar sobre la Zona Fría y vuelve a poner en riesgo un beneficio que para miles de familias significa poder calefaccionar su casa sin que la factura se vuelva imposible. pic.twitter.com/MlBRERJAh8 — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) August 12, 2026

El intendente sostuvo que el beneficio no debe ser entendido como un regalo del Estado, sino como una política pública que permite que parte de los recursos aportados por la sociedad regresen a los hogares para aliviar el costo de un servicio esencial.

“Un subsidio no es un regalo del Estado. Es una decisión sobre cómo vuelve a la sociedad una parte de los recursos que la propia sociedad genera”, afirmó.

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En ese sentido, Barrera señaló que es posible discutir mecanismos para promover un consumo responsable de energía y establecer beneficios para quienes hagan un uso razonable del servicio, pero rechazó que la única alternativa sea retirar la intervención estatal y trasladar todo el costo a los usuarios.

“Lo que no podemos aceptar es que la única respuesta sea retirar al Estado, liberar las tarifas y dejar a cada familia sola frente a empresas cuyo objetivo legítimo es obtener rentabilidad”, expresó.

El impacto en Villa Gesell

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Barrera puso especial énfasis en las características climáticas de la ciudad y en el impacto que tendría un incremento de las tarifas sobre los hogares durante la temporada invernal.

“En Villa Gesell sabemos lo que significa el invierno. Calefaccionarse no es un lujo”, remarcó.

El intendente también cuestionó la concepción del Estado que sostiene el presidente Javier Milei y consideró que las políticas impulsadas por la administración nacional terminan trasladando el peso del ajuste sobre los sectores que tienen mayores dificultades para afrontar los aumentos.

“No comparto ni entiendo esta concepción del presidente Milei sobre el Estado y sobre las necesidades de nuestra gente”, manifestó.

Barrera aseguró que continuará defendiendo el beneficio desde el municipio y reivindicó el rol del Estado como herramienta para proteger a los vecinos frente al costo de los servicios esenciales.

“Desde Villa Gesell voy a seguir haciendo lo que hice desde el primer día: defender a los geselinos”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal cerró su mensaje con una definición sobre el reclamo por las tarifas: “La Zona Fría no es un privilegio. Es una política pública. Y la vamos a defender”.