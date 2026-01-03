El juez Fernando Elizalde autorizó la reapertura y continuidad comercial del Frigorífico Anselmo S.A., una empresa que había sido declarada en quiebra hace cuatro meses y que dejó a 76 trabajadores sin empleo.

La medida se adoptó a partir de un pedido del síndico de la quiebra, Gustavo Benedetti, quien avaló un proyecto de gerenciamiento presentado por un tercero. En su dictamen, el síndico sostuvo que la iniciativa no debía entenderse “como una aventura comercial sino como una herramienta técnica de preservación patrimonial”, argumento que fue respaldado por el magistrado.

Un rol central en la reapertura lo tuvieron los propios trabajadores y el Sindicato de la Carne de Tres Arroyos. Tras el cierre del frigorífico, fueron ellos quienes se contactaron con distintos empresarios del sector para acercar propuestas concretas y, además, mantuvieron guardias permanentes para resguardar las instalaciones y la maquinaria, evitando el deterioro del predio.

Finalmente, la empresa que asumirá el gerenciamiento es FIDUC Sociedad Anónima, una firma con plantas frigoríficas en la provincia de Chaco y vinculada al grupo económico Ángel Estrada. La resolución judicial remarcó la necesidad de evitar que el establecimiento termine convertido en “bienes aislados” sin valor operativo, priorizando así la continuidad productiva.

Según lo dispuesto, FIDUC S.A. asumirá la explotación del frigorífico “a su propio riesgo”, sin comprometer el activo remanente de la quiebra. La gerenciadora se hará cargo del pago de salarios, cargas sociales, costos operativos y riesgos empresariales, sin utilizar fondos del proceso concursal.

El funcionamiento del frigorífico estará bajo un estricto control del síndico, con auditorías periódicas, informes quincenales y mensuales, presentaciones trimestrales y la obligación de contar con los seguros correspondientes. “La sindicatura tendrá la supervisión directa de las actividades y el desarrollo de la explotación”, señala el fallo.

La resolución prevé un regreso gradual a la actividad a partir de mediados de enero, con un ordenamiento administrativo inicial y una primera faena de prueba. De este modo, unos 76 trabajadores podrán reincorporarse paulatinamente y recuperar sus puestos laborales.

“Se mantiene en funcionamiento una de las principales fuentes de trabajo existente desde hace décadas en esta ciudad”, destacó la Justicia.

A fines de septiembre, Tres Arroyos sufrió un duro golpe en materia de empleo, con más de 150 despidos casi en simultáneo. Además del cierre del frigorífico Anselmo, bajaron sus persianas la histórica fábrica de herrajes Mustad, que tras 30 años de actividad en el Parque Industrial dejó sin trabajo a unos 55 operarios, y la firma Vulcamoia, representante oficial de neumáticos Goodyear, que cerró su sucursal y despidió a cinco empleados.