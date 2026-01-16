El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el violento choque contra un UTV en Pinamar, que dejó a un niño de 8 años en estado grave, rompió el silencio en medio de la investigación judicial y la conmoción social que generó el caso.

Se trata de Manuel Molinari, empresario oriundo de Junín, quien se expresó públicamente mientras la causa avanza para determinar responsabilidades por el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera.

A través de su cuenta de Instagram, Molinari publicó un breve mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto ante la delicada situación. “Quiero agradecer de corazón a todos los que se han comunicado y manifestado su preocupación por lo ocurrido”, escribió. En el mismo texto, subrayó que “lo más importante es la salud del niño” y solicitó “prudencia, respeto y sobre todo oraciones por él y su familia”.

“Confío en que la verdad y la justicia van a aclarar las cosas”, concluyó.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa su curso. Ambos vehículos involucrados (la camioneta Amarok y el UTV en el que viajaba la familia del menor) permanecen secuestrados para la realización de peritajes que permitan reconstruir la mecánica del impacto. La causa se tramita bajo la figura de lesiones culposas.

En paralelo, la madre del niño, Macarena, también se expresó públicamente y apuntó contra el conductor de la camioneta como responsable del choque. La mujer remarcó el impacto emocional que atraviesa la familia y desmintió versiones que circularon en las últimas horas sobre las circunstancias del accidente.

El niño, identificado como Bastián, permanece internado en estado grave y fue trasladado desde el Hospital Municipal de Pinamar a la ciudad de Mar del Plata para continuar su atención médica. El operativo se concretó luego de que el equipo médico evaluara que el paciente estaba en condiciones de ser movilizado. La abuela del menor, Bettiana, indicó que el niño “pasó una noche estable” y que se le realizó una tomografía antes del traslado.

Según el parte médico más reciente, Bastián será sometido a una nueva intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. El procedimiento tiene como objetivo retirar el packing hepático colocado tras el accidente y efectuar el cierre abdominal, con especial atención en la zona del hígado, una de las más afectadas por el impacto.

Los especialistas advirtieron que el estado de salud del menor sigue siendo delicado y que permanece bajo monitoreo permanente en terapia intensiva.

El traslado a Mar del Plata se había visto demorado por las intensas lluvias que afectaron a la Costa Atlántica y se realizó bajo estrictas medidas de cuidado, con la participación de un equipo médico especializado que acompañó al paciente durante todo el trayecto. La comunidad sigue de cerca la evolución del niño, mientras crecen los pedidos de justicia y esclarecimiento del hecho.