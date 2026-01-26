A poco más de una semana del violento ataque en grupo ocurrido en la localidad de Los Hornos, en La Plata, habló por primera vez el joven de 24 años que perdió una pierna como consecuencia de la brutal golpiza y las múltiples puñaladas que recibió.

Ads

Puede interesarte

La víctima, de nacionalidad uruguaya y padre de una nena pequeña, permanece internada en el Hospital San Juan de Dios, donde intenta recuperarse no solo de las graves heridas físicas, sino también del profundo impacto emocional que le dejó el hecho.

“Hay veces que me levanto sin ganas de seguir viviendo”, confesó M. C. en una entrevista televisiva, en la que relató el difícil momento que atraviesa desde el ataque sufrido en la madrugada del 17 de enero, en la esquina de las calles 142 y 57. Según la reconstrucción de los hechos, el joven se encontraba compartiendo bebidas en la vía pública cuando fue increpado por un grupo de cuatro personas. Una discusión derivó en una agresión que incluyó golpes y heridas de arma blanca.

Ads

El ataque le provocó cuatro lesiones de extrema gravedad por dos puñaladas en la espalda, una en la entrepierna y otra en la pierna derecha. Debido a la magnitud de las heridas, fue sometido a una cirugía que se extendió por siete horas y que culminó con la amputación de su miembro inferior derecho.

Desde su cama en el hospital platense, el joven agradeció la atención recibida por parte del personal médico y de enfermería. “Me dieron la mejor atención, los enfermeros son todos unos genios, siempre me levantan el ánimo”, destacó. Sin embargo, cuestionó duramente el accionar previo de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos, donde fue asistido en primera instancia. “Me tuvieron tres horas tirado en una cama, desangrándome y no hicieron nada. Tenía la espalda abierta y no fueron capaces ni de coserme”, denunció.

Ads

El impacto emocional del ataque se profundiza al pensar en su hija de cinco años. “Solo la pude ver una vez desde que estoy acá y la nena no me podía ni mirar, no caía en lo que me pasaba”, relató conmovido. Aun así, aseguró que intenta aferrarse a la idea de salir adelante: “Si Dios me dejó acá es por algo”.

En el marco de la investigación, la Policía logró detener a los cuatro implicados tras denuncias de vecinos y un operativo conjunto entre la comisaría Tercera y el Grupo Táctico Operativo. Todos residen en el mismo barrio, aunque hasta el momento no fueron halladas las armas utilizadas durante la agresión.

La causa fue caratulada como “tentativa de homicidio agravado por la participación de menores” y es analizada tanto por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil como por la Justicia de adultos. Los detenidos son dos mujeres de 19 y 20 años y dos adolescentes de 16, quienes quedaron formalmente arrestados luego de que la Fiscalía de Menores solicitara nuevas medidas de prueba. Las dos mujeres habían recuperado inicialmente la libertad, pero su situación procesal cambió tras la incorporación de nuevos elementos a la causa.

Ads

Una de las acusadas, identificada como A. A. G., posee antecedentes penales por un hecho de lesiones contra su hijo cuando el niño tenía un año y nueve meses, ocurrido en Melchor Romero hace tres años. En aquella oportunidad, el menor presentaba hematomas en el rostro y lesiones dentales, aunque la joven fue liberada por ser menor de edad. En el contexto actual, la Fiscalía dispuso nuevamente su detención, junto a la de otra implicada, ambas localizadas en distintos puntos del barrio.

En tanto, los dos menores de 16 años fueron internados en un instituto especializado y permanecen a la espera de una resolución judicial.