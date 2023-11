El estudiante de 13 años de la Escuela Secundaria Media 6 de Berazategui se salvó de milagro tras un brutal ataque de otros alumnos. Lo quisieron asfixiar y cortarle la yugular con un cuchillo.

"Mamá, yo me morí, pero no me quería ir al cielo todavía y me volví a despertar. Y ahí me vi todo mojado, lleno de sangre, entre la basura", fue el relato del niño que fue compartido por la madre.

Según el relato del joven, un compañero lo redujo, otro lo quiso asfixiar e intentaron cortarle la yugular. Se fueron pensando que lo habían matado.

Los tres agresores fueron detenidos y se abrió una causa por "tentativa de homicidio". Pero como son menores de edad inimputables, todos fueron restituidos a sus padres.