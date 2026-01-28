El padre del bebé recién nacido que sufrió una grave lesión en la cabeza en Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, rompió el silencio y aseguró que la caída fue un accidente. Negó haber agredido al niño de manera intencional, como denunció la madre, y afirmó que el pequeño “se le resbaló” cuando intentaba colocarlo en la cuna.

“Yo lo estaba dejando en la cunita y no sé cómo terminó en el piso. Se me resbaló, ni yo lo puedo creer”, sostuvo Agustín en declaraciones al programa Nunca es Tarde, que se emite por La Brújula 24. Según su relato, el bebé no se giró solo ni fue arrojado: “De repente veo que está en el piso”.

El hombre también contradijo a la madre del niño, Daiana, quien lo acusó públicamente de haber querido matar al bebé. “Ella estuvo ahí, vio perfectamente lo que pasó. Incluso me dijo que fue sin querer”, aseguró.

La denuncia y el estado del bebé

El caso salió a la luz este lunes, cuando Daiana denunció al padre por un presunto intento de homicidio, tras el episodio ocurrido el 17 de diciembre, apenas un día después del nacimiento del niño. El recién nacido, llamado Nehemías, fue internado en estado crítico en el Hospital Penna, donde los médicos constataron un traumatismo de cráneo y dos derrames.

Según relató la madre en diálogo con La Brújula 24, el bebé debió ser intervenido quirúrgicamente y permaneció en terapia intensiva neonatal. Con el correr de los días mostró signos de recuperación, aunque continúa bajo seguimiento médico y es considerado paciente de riesgo. Los profesionales advirtieron que deberá ser controlado al menos hasta los dos años ante posibles secuelas neurológicas.

En su testimonio, Daiana sostuvo que “una criatura de horas de vida no se puede dar vuelta” y rechazó la explicación del accidente. También afirmó que decidió hacer pública la denuncia para evitar que el hombre vuelva a acercarse a su hijo.

La versión del acusado

Agustín aseguró que, tras la caída, actuó de inmediato: “Lo levanté enseguida y lo llevamos a la enfermería. En todo momento estuve con ellos y fui al hospital cuando lo dejaron en Neo”. Además, afirmó que colaboró con la policía desde el primer momento.

El hombre también dio detalles sobre su vínculo con la madre del bebé y sostuvo que la relación había terminado antes del nacimiento. “Me separé por violencia de género de ella hacia mí. Me rompió el tabique”, afirmó, y agregó que se enteró del embarazo tiempo después.

“Yo no entiendo por qué quiere encontrar algo que no hay”, expresó, y volvió a negar cualquier intención de dañar al niño.