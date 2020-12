Guillermo Di Francesco, el padre del joven que fue brutalmente atacado por dos hermanos rugbiers cuando se encontraba juntando los residuos de una fiesta clandestina en el balneario bonaerense de Claromecó, reveló que se enteró de la noticia a través de un llamado telefónico y relató que, cuando fue a ver a su hijo Felipe, se acordó del caso Fernando en Villa Gesell y agradeció que siguiera vivo.

"Me conformé con que siguiera vivo. Lo primero que se me vino a la mente fue el caso de Fernando Báez Sosa. Pensé en él y agradecí que mi hijo siguiera vivo. Lo abracé fuerte", aseguró en declaraciones a Crónica. Según relató, su hijo de 21 años, asistió junto a su hermano al evento y antes de irse decidieron recoger los residuos que habían quedado en la playa como botellas y latas.

"Ellos no son basureros ni trabajan en la municipalidad. Cuando terminó la fiesta, decidieron juntar todo porque no querían dejar botellas en la arena. Querían mantener las playas limpias de educados que son. En un momento dado, se dieron cuenta que unos chicos empezarona tirar botellas y ellos se acercaron a decirles que no las tiren allí y ahí fue cuando estos rugbiers reaccionaron mal", contó.

"A Felipe le pegaron varias veces, perdió la conciencia. Le rompieron cuatro dientes, tiene los huesos de la nariz rota, la cara hinchada y con tajos", contó. Sobre el brutal ataque, agregó: "Él no sabe cuántas trompadas y patadas fueron. En un momento, perdió la conciencia y lo dejaron tirado en el piso como a un perro. Hasta que no lo vieron tirado, casi muerto y sin movilidad, no pararon".

En tanto, la justicia ordenó en las últimas horas la detención de Lucio e Ignacio Cozzi, los hermanos oriundos de La Plata que están acusados de perpetrar la brutal golpiza. La medida fue dispuesta por el pedido de la fiscal Natalia Ramos de la UFI N°13 de Tres Arroyos, que investiga la causa caratulada como "lesiones graves agravadas por la participación de dos personas".