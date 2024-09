“Yo estoy arrepentido de lo que hice, estoy muy arrepentido. Lo hablé con mi hijo, pero en la escuela no nos dieron solución del caso. Lo que yo hice está re mal, pero este profesor desde hace dos meses que lo viene tratando mal”, dijo Víctor en declaraciones al medio local La Brújula 24 TV.

E insistió: "Hace dos meses a mi hijo y al grupo de compañeros los viene tratando mal”.

En este marco, el padre narró que el miércoles de la semana pasada la situación llegó a un límite: “Mi hijo salió de la escuela y yo lo noté mal y me dijo que el profesor de Educación Física, tras chocar contra un compañero, lo llamó ‘gordo, chancho, si te caés de vuelta encima de tu compañero lo vas a matar, pesás como una bomba atómica'”.

Y añadió que a raíz de esta situación, "el chico de 10 años lloró toda la noche del sábado y el domingo, porque no quería ir a la escuela ya que tenía educación física el lunes”.

Ese día, “cuando abrieron la puerta (de la Escuela), mi hijo estaba llorando, mi señora llorando, la directora no hizo nada. Entonces yo entré y de la desesperación lo vi en el patio, le pregunté si era él y lo agarré del cogote y le dije que a mi hijo no tenía que decirle lo que dijo, dos maestras nos separaron y llamaron a la policía”. Además, afirmó que no lo golpeó.

Por último, sentenció: “El profesor me lo está discriminando (al niño) y le está haciendo bullying”.