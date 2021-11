El padre de Zaira Rodríguez, la piloto de kartings que tenía 21 años cuando fue asesinada de un balazo en la cabeza durante un robo cometido en noviembre de 2018 en la localidad bonaerense de Villa Ballester, quedó envuelto anoche en medio de los incidentes registrados durante la marcha que encabezaron en La Matanza familiares de Roberto Sabo, el hombre asesinado el domingo durante un asalto en Ramos Mejía.

Mientras se manifestaban de manera pacísfica, un policía le arrebató una bandera que reclama justicia por su hija, lo que ocasionó serios incidentes durante la protesta. "Lo que pasó ayer no debe pasar en la sociedad. Enfrentarnos unos a otros no sirve. Nosotros estábamos quietos, sin hacer nada, cuando un subcomisario se metió entre la infantería, me arrancó la bandera y se la quiso llevar", comentó Claudio, papá de Zaira.

Ramos Mejía - Acá se ve claramente cómo el policía provoca a los manifestantes cuando les quita una bandera con el nombre de una víctima de inseguridad, Zaira Rodríguez. Un gesto claro de incitación policial @todonoticias pic.twitter.com/TW7XLoHVlP — Santi Figueredo (@sefigue) November 8, 2021

Fue en ese instante cuando los manifestantes se desbordaron. "Nosotros no somos gente que venimos a agredir, simplemente vinimos acompañar a la familia del kioskero asesinado. Yo tengo una versión sobre lo que ocurrió y para mi, ese subcomisario fue mandado por alguien para generar disturbios. De hecho, la gente de infantería que estaba ahí poniendo la cara, ni siquiera quería agredirnos", expresó.

El padre de la joven asesinada en 2018 en San Martín ahora exige que el Ministro de Seguridad bonaerense desplace al uniformado que desató la violencia. "Quiero que Berni me muestre como lo va a desafectar a este subcomisario que generó los incidentes. Porque lo que hizo fue generar violencia donde no la había. Nadie de la Policía me explicó nada y nadie me dio explicaciones de por qué quisieron sacarnos la bandera", agregó.

En medio de la marcha en Ramos Mejía, un policía le arrancó una bandera al papá de Zaira Rodríguez https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/vnR77MdpF3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 9, 2021

Por otro lado, Claudio sostuvo que "esto que pasó con el kisokero en La Matanza es un espejo de lo que pasó con Zaira en San Martín". En ese marco, criticó al Gobierno: "Durante la pandemia a la gente la encerraron y a los chorros los liberaron. Todos los ladrones que salieron de la cárcel, salieron a delinquir. Y ahora que está pasando la pandemia, ningún chorro volvió a estar encerrado. Esto que está pasando es inentendible".

Por último analizó la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad e indicó: "Desde que pasó lo de Zaira todo está mucho peor en el Conurbano". "Los políticos vienen, te dan la palmadita, te dicen que van a ponerse a trabajar en seguridad, y hace 3 años que no pasa nada. En todo este tiempo me reuní con todos los políticos que te puedas imaginar. Y al día de hoy no cambió nada", concluyó.