Eva Pietravallo, madre de Alexia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres bonaerense, , denunció en AM 530 y Radio Provincia el trato “inhumano” sufrido por su hija, quien continúa detenida en el penal federal de Ezeiza, tras el ataque con bolsas de excremento contra la casa del diputado nacional José Luis Espert el lunes 16 de junio, en San Isidro.

Según Pietravallo, la justicia no presentó pruebas contundentes: “Solo tienen una patente filmada. No hay pruebas. No hay imputación”, sostuvo, y cuestionó que ni ella ni Alexia fueron notificadas claramente de los cargos. Cuando consultaron a la jueza, esta solo se limitó a describir los hechos sin fundamentar una imputación formal.

El operativo se realizó el miércoles 25 de junio a las 6:30 a.m. con allanamientos simultáneos en las viviendas de Alexia, su madre y la de una ex pareja vinculada a la cédula azul del vehículo detectado. Pietravallo narró que fueron tratadas “como si fuéramos traficantes de drogas”: fueron demoradas en una comisaría, incomunicadas, y recién fueron citadas desde el juzgado 48 horas después.

Sobre las condiciones en que fue trasladada al penal, la madre relató que Alexia fue llevada esposada y encadenada.

Mientras tanto, la defensa de Abaigar presentó un nuevo pedido de excarcelación ante la Cámara, y esperan una respuesta en las próximas horas. Pietravallo expresó su deseo: “Ojalá el jueves no tenga que ir a verla a la cárcel porque ya la hayan liberado”.

“Lo único que me importa es que mi hija salga de ahí. No quiero que a mi hija le pase algo… Solo quiero que recupere su libertad”, concluyó su madre.