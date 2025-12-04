A casi una semana del dramático incidente ferroviario que dejó gravemente herida a Oriana Bruno, de 29 años, su madre volvió a reclamar información clara sobre lo ocurrido y desmintió versiones que circularon en redes sociales.

“Mi hija no se tiró abajo del tren. Eso no pasó”, afirmó Mariela Pessolani, al mediol local LU2.

Oriana permanece internada en el Hospital Municipal en estado delicado, tras haber sido arrollada por una formación el viernes pasado. Desde entonces fue sometida a dos cirugías y sufrió la amputación de ambas piernas por encima de la rodilla. Mientras una presenta una buena evolución, la otra continúa comprometida y podría requerir una nueva intervención.

“Me angustia mucho saber que quizás tengan que volver a cortarla. Es un montón”, expresó su madre. La situación se agravó en las últimas horas por un cuadro de fiebre persistente, signo de una infección que preocupa al equipo médico. “Necesitamos que la infección se vaya. La limpian, pero persiste, y es un riesgo muy grande”, señaló.

Pessolani aseguró que hasta el momento nadie le brindó información detallada sobre cómo ocurrió el accidente.

“Por la forma en que quedó la pierna más afectada, creo que ella ya había cruzado la vía. Pero no lo sé”, sostuvo.

La madre aseguró que ya retiró las actuaciones policiales y que solicitará en fiscalía la Instrucción Penal Preparatoria. “Sé que hay testigos y que el maquinista declaró, pero a mí nadie me dijo nada”, remarcó. “Estaba sin auriculares. Salió de mi casa, yo la vi. Cómo pasó el accidente, no sé. Pero mi hija no se tiró”.

Mariela visita a su hija dos veces al día, aunque el acceso a la terapia intensiva es restringido para minimizar riesgos. “Entramos solo los hermanos y yo. Ella tiene muchos amigos, pero es un lugar muy delicado”, explicó.

Destacó además el apoyo recibido en el hospital: “Nos están atendiendo muy bien. Tenemos acompañamiento de salud mental. Estamos devastados por lo que pasó, pero contenidos”.

Para afrontar los gastos y acompañar este proceso, se inició una colecta solidaria. Como Mariela no puede acceder a las cuentas de su hija por cuestiones legales, puso a disposición su propio alias: marielapessolani3.

“Solo pedimos que recen por ella. Lo que pasó no tiene vuelta atrás, pero necesitamos que esto no avance más”, dijo su madre.

“Sabemos lo que le espera, sabemos que va a tener que entender todo lo que pasó, y vamos a acompañarla. Solo pedimos que recen y que ella pueda mejorar”.