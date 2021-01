El incidente se desencadenó poco antes de las 10 del pasado martes en el municipio bonaerense de Morón. Un pitbull atacó a unas cinco personas luego de escapar de la casa de sus dueños y la secuencia finalizó con la muerte del perro, cuando un policía intervino y lo mató a balazos. De acuerdo a testimonio de los vecinos, el animal pertenece al ex concejal de Nuevo Encuentro y actual director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) número 9 de Morón, Marcelo Ríos.

Aparentemente, Ríos se habría descuidado al dejar la puerta abierta de su casa cuando el animal se escapó. "Yo dejé a mi nene en la maestra particular y cuando volvía vi que un perro que estaba en la vereda se me venía encima y me saltó. Intenté cubrirme con la cartera y me arrancó el tendón de una mano. Luego siguió mordiéndome el brazo. En ese momento entré en desesperación", relató a LaNoticia1.com Marta Martínez, la primera de las cinco víctimas atacadas.

"En el momento del ataque fueron a avisarle a mi marido, porque vivimos a 4 cuadras del lugar. Cuando él llegó preguntó de quien era el perro y fue ese el único momento donde vimos a Marcelo Ríos, quien reconció que era el propietario del animal. En medio de todo eso, la Policía decidió dispararle al perro porque estaba fuera de control pero después de recibir el disparo, el animal se escapó y siguió atacando a más gente", recordó Marta acerca del brutal episodio que le tocó vivir.

Consultada sobre su estado de salud, la mujer precisó: "La cirujana me dijo que perdió la cuenta de cuantos puntos me dio en el brazo porque gastó todo el rollo de hilo". Además se sintió "afortunada" de no haber estado con sus hijos al momento del ataque. "Si el perro me hubiera agarrado con mi hijo de 12 años me lo mataba. Y por suerte no fui con mi nena de 7 años que a último momento decidió no acompañarme porque sino a ella también la dejaba sin vida", remarcó.

Martínez también disparó contra Ríos y precisó que "en ningún momento se comunicó conmigo". "No me llamó por teléfono, ni vino a mi casa para saber como estaba. Desde el día en que pasó el hecho hasta ahora él desapareció". Y además reveló: "Ese perro ya tenía antecedentes porque anteriormente ya había atacado a dos personas, entre ellos a un chico con dispasadad en el mes de noviembre. Pero Ríos como tiene poder fue a Zoonosis y lo sacó de nuevo como si nada".

Ahora Marta no descarta iniciar acciones legales. "El caso ya está en fiscalía, recién me llevó la policía para hacerme los estudios médicos y ahora vamos a ver lo que pasa". Por último, agraeció seguir con vida y subrayó la importancia de tener atados a los animales. "Le doy gracias a Dios que puedo seguir viva y que toda la demás gente atacada también pudo salvarse. Y agradezco no haber estado en ese momento con mis hijos porque sino ahora estaríamos hablando de una tragedia", concluyó.