En diálogo con LaNoticia1.com, Solange Barroso explicó que la iniciativa surgió al considerar que “sería una buena iniciativa trabajar entre nosotras. Yo me siento segura llevando mujeres y las mujeres se sienten seguras cuando las lleva otra mujer”.

Una vez que se decidió a darle forma a su idea, comenzó a buscarle un nombre. “Fue todo el mismo dia, estaba en el cumple de mi sobrina con mi familia y mi hermana me tiró ese nombre y me pareció maravilloso, me cerró por todos lados, así que lo implemente hice un flyer con el nombre de mi emprendimiento”.

La respuesta de la gente, fue toda una sorpresa para ella: “Se difundió un montón, tuvo más de 3500 veces compartidas, nunca había tenido más de 100 Me Gusta en algo, entonces me pareció un montón”.

La viralización llegó a manos de Uber, que de inmediato envió a su domicilio una carta documento para que cambie el nombre, pero Solange comenzó a pensar “de qué manera se puede resolver este conflicto y llame a un abogado”.

Solange resalta que lo que quiere es “trabajar” y aseguró que sus pasajeras “se muestran agradecidas, seguras viajando cuando las llevo. Tendríamos que estar seguras en cualquier lado en todo horario pero sabemos que lamentablemente no es así. Mientras eso va cambiando, mientras la sociedad va mejorando y evolucionando y hasta que empiecen a respetarnos a las mujeres tenemos que cuidarnos entre todas”.