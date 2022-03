Luego de que se viralizarán sus imágenes destrozando un Registro Civil, Lorena habló con Telefé y contó la triste realidad tras su ataque de furia: “Me harté del manoseo, me cansé de que me boludeen. Te humillan y vos tenés que agachar la cabeza".

La mujer necesita los medicamentos para su mamá que está muy enferma. Sin embargo, a pesar de las reiteradas veces que fue a la oficina, no conseguía concluir el trámite.

“El muchacho me dijo ‘te pensás que vas a hacer lo que querés’ y me hacía que no con el dedo índice”, relató Lorena y dijo que en ese momento la amenazaron con denunciarla, entonces ella, les dio un motivo: comenzó a romper todo lo que encontraba a su paso.

Incluso confesó que su idea era quitarse la vida ahí mismo, pero lo evitó porque su hija estaba presente. “Le iba a quedar para siempre la imagen de que su mamá se degolló en el Registro Civil”, se sinceró.

La mujer tiene a su marido con diálisis diarias, a su mamá con pañales y tiene una hija que debe ocuparse de la abuela cada vez que Lorena tiene que ir por estos tramites. “La gente está abandonada y ellos, que son parte de la burocracia, la subestiman”, lamentó.

Tras lo sucedido, la fiscal María Belén Casal Gatto, de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere, convocó a la directora de la dependencia pública para intentar mediar en el conflicto y que Giagnoni pueda tener su trámite resuelto.