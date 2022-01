por Christian Thomsen Hall

El efecto de choque creado por la pandemia COVID-19 está empezando a transformarse en una de las peores crisis económicas de la historia moderna, con una de las disminuciones de actividad más pronunciadas y repentinas jamás registradas. Sin embargo, un viejo proverbio dice que uno nunca debe dejar que una buena crisis se desperdicie. Incluso en estos días oscuros, de contracción económica y aislamiento social, existe la opción de buscar el éxito, ver los aspectos positivos y detectar oportunidades de aprendizaje.

Hace medio siglo, el emprendedor bonaerense, Jorge Fernández, inició un dificultoso camino que marcaría el rumbo de su familia para siempre. Por aquellos años, decidió invertir todos sus ahorros e irrumpió en el mercado con un novedoso negocio: transformó su humilde vivienda en un pequeño local de venta de piletas de lona que él mismo confeccionaba. Con el paso del tiempo, la firma Piletón fue creciendo y con la llegada de la pandemia, se transformó en una de las empresas líderes en la Provincia de Buenos Aires.

Así fue como Piletón se transformó en una empresa familiar que fabrica piletas de lona desde hace casi cinco décadas. Empezaron únciamente produciendo piletas y luego, por la alta demanda, fueron incorporando distintos productos y accesorios como reposeras, toldos, inflables, artículos de playa y más. Fue fundada en 1976 por el papá de Damián y Jonatan, sus actuales dueños. En la actualidad, la planta es reconocida por generar empleo local y en reiteradas ocasiones fue visitada por el Intendente Diego Valenzuela.

Pileton es una empresa familiar que fabrica y piletas de lona hace más de 40 años en Ciudadela. Felicitaciones por el esfuerzo! pic.twitter.com/1d98AkD78g — Diego Valenzuela (@dievalen) January 15, 2021

"La empresa la inició mi viejo, que en este 2021 lamentablemente falleció. La fábrica está hace 47 años, siempre en la provincia de Buenos Aires. Primero fue una casa en Libertad que se hizo local, después el negocio fue creciendo y nos mudamos a Ciudadela. Allí se comenzó a edificar. Se hizo una construcción de dos pisos. Y hoy gracias a Dios tenemos un local grande y hermoso, donde exhibimos las piletas armadas y le damos el mejor servicio a la gente", contó a LaNoticia1.com Damián Fernández, hijo de Jorge y actual dueño de Piletón.

Según contó el muchacho de 39 años, que continúa con el emprendimiento familiar, la llegada de la pandemia modificó todo el esquema de ventas y terminó beneficiando al negocio. "Durante el primer año del coronavirus, hubo mucha gente que se volcó a la pileta de lona ya que no podían salir de sus casas. La difícil situación económica también hizo que la gente en vez de gastar mucho dinero en vacacionar en algún lugar, opte por esta alternativa de una pileta que le dura hasta 20 años y que es mucho más barata", comentó.



El imponente local de Piletón, situado en Ciudadela.

Y agregó: "En 2020 a nosotros se nos incrementó la venta de manera exponencial., siendo una de las mejores temporadas de los últimos tiempos. En el 2021 en cambio, la cosa no venía demasiado bien. Pero lamentablemente con el aumento de casos de Covid y la llegada de la la ola de calor, sobre el final de año las ventas volvieron a crecer mucho. Es una situación que no nos agrada, porque nuestro deseo es que no haya más contagios. Pero aunque nos nos guste, desde el punto de vista comercial la pandemia nos benefició".

De acuerdo a lo que precisó Damián, "en las últimas semanas mucha gente volvió a tener miedo de salir de vacaciones por el riesgo a contagiarse. Mientras que otros que directamente no pudieron viajar por estar infectados. Y muchos de ellos optaron por no salir de vacaciones, comprar una pileta y pasar el verano en casa". "Frente a esta difícil situación, sobre final de año comenzamos a vender mas piletas y el ritmo de entregas se mantuvo durante este mes de enero", detalló.



Jorge Fernández, el fundador de Piletón.

¿CONVIENE COMPRAR EN FABRICANTES O EN GRANDES CADENAS?

"Los supermercados o grandes cadenas no tienen repuestos de las piletas importadas que venden. Cuando a la gente se le rompen los plásticos, que no son de buena calidad, no los consiguen en ningún lado, ni siquiera en los lugares donde compró la pileta. Por eso los clientes gastan mucho dinero y después, lamentablemente, quedan a la deriva. Por eso es importante que los clientes opten por las fábricas argentinas, porque van a encontrar productos de mejor calidad, repuestos, asesoramiento y garantía".

CUÁL ES LA PILETA MÁS RECOMENDADA PARA ESTE VERANO

"Tengo una pileta que es de 2,60 x 1,60 x 0,70. Es una pileta familiar que entran 4 o 5 personas cómodamente. La misma está en promoción a 20 mil pesos y se puede abonar en 3 cuotas sin interés, o con un 15% de descuento por pago al contado. Esa es la pileta familiar por excelencia", recomendó Damián, quien añadió: "La idea es asesorar a la gente, tratarla como a nosotros nos gustaría que nos traten. Ayudarlos y orientarlos para que puedan encontrar el producto que verdaderamente están buscando".

QUÉ SIGNIFICA LA PILETA DE LONA PARA LOS ARGENTINOS

Para Damián Fernández, dueño de Piletón, "la pileta representa la unión de las familias". "Es un símbolo nacional que los argentinos hemos adoptado desde hace muchos años, que sirve como punto de reunión para la familia. Todos se meten a la pile, juegan con los chicos y luego aprovechan para salir del agua y comer algo rico. Nosotros estamos siempre en la provincia de Buenos Aires, avanzando y creciendo en familia, y ofreciéndole a la gente el servicio y la atención que merecen", explicó el empresario a este medio.

CUÁLES SON LAS VARIEDADES DE PILETAS QUE SE OFRECEN

"Nosotros en Piletón tenemos piletas para todos los gustos. Desde la pileta tradicional familiar, hasta piletas chiquititas que son ideadas para los bebés. Otra pileta muy original que vendemos es la cervecera, que se utiliza para enfirar las bebidas y tuvo muy buena acetación entre los jóvenes. También fabricamos una pileta balconera que inventamos apenas hace dos años, única en el mercado y que no la tiene nadie, que es angosta, alta y da muy buenos resultados ante la falta de espacios en el hogar".



La pileta balconera, una de las opciones que ofrece Piletón.

CÓMO SABER CUÁL ES LA PILETA IDEAL PARA NUESTRA CASA

Muchas veces los cleintes se acercan a comprar sin tener una idea clara de lo que buscan o lo que necesitan. Acerca de esto, Damián expresó: "Nosotros asesoramos a todos los clientes, pedimos que nos informen algunos detalles de la vivienda y nosotros les sugerimos cuales son las piletas más adecuadas para el lugar. Hay muchas variantes respecto a si el domicilio es en altura, si la edificación es nueva o vieja, el tipo de material y de contrucción que tiene. Y en base a todos esos datos, nosotros los asesoramos".

CUÁLES SON LOS TIPS PARA MANTENER EL AGUA LIMPIA

El mantenimiento del agua siempre fue un desafío para los ususarios de las piletas de lona. Fernández brindó algunos tips para alcanzar la limpieza adecuada: "Si es una pileta de menos de 10 mil litros, para que el agua dure 15 días lo básico es ponerle productos como el alguicida, para que no se forme el verdín; una boya con cloro en pastillas chicas de solución lenta y un cobertor para que no entre el agua de lluvia. No se recomienda utilizar cloro líquido porque quema la lona y además, no es bueno ni para la piel ni para los ojos".

CÓMO LOGRAR QUE EL AGUA SE MANTENGA LIMPIA TODO EL VERANO

De acuerdo a lo que explicó Damián, si la idea de los clientes es que la pileta dure limpia más de dos semanas, "hay bombas con barrefondo que filtran, circulan y oxigenan el agua, con la que se puede lograr mantener el agua durante toda la temporada". Pero advirtió que "para esto hay que estar atento hacer todo lo que corresponde, poner los productos en tiempo y forma". A la hora de filtrar el agua, hay que tener la constancia necesaria para tener la pileta en las condiciones que uno desea", concluyó el dueño de Piletón.