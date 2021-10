El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, se refirió al reclamo por la atención deficiente en el CEMA y las falencias en el hospital Interzonal y fue crítico con las decisiones del gobernador Axel Kicillof. Desde el bloque de concejales de Acción Marplatense están pidiendo explicaciones al gobierno municipal sobre el funcionamiento del CEMA ya que consideran que algunos servicios no están funcionando como debieran.

"Tenemos vecinos que nos comentan la problemática que viven. Van a los CAPS de los barrios y los derivan al CEMA para hacerse algunos estudios. Se los hacen y luego por falta de equipamiento o personal los terminan derivando al Interzonal. Nos parece que eso no puede ser y le pedimos al gobierno municipal y la Secretaría de Salud que nos informen cuál es la situación", señaló el edil en declaraciones a la FM local 99.9.

En ese marco, Taccone disparó: "En el Hospital Interzonal pasa lo mismo. Hay un senógrafo que no funciona hace 4 meses. Es un estudio muy importante para las personas que padecen cáncer. Mientras el gobernador está regalando viajes de egresados como si no tuvieran costo. Y lo peor es que no le están pagando el viaje de egresados a los más humildes muchos de ellos ni siqiera pueden ir a la escuela", concluyó.