Con un mensaje cargado de memoria, orgullo y también críticas, Diario Villarino celebró sus 56 años de historia periodística. El medio del distrito bonaerense de Villarino recordó que su primera edición salió el 7 de mayo de 1970 y repasó el recorrido que lo convirtió en una referencia informativa de la región.

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En una publicación firmada por su editor, Luis María Serralunga, el medio evocó aquellos primeros años como periódico en papel, con formato tabloide y distribución semanal en distintas localidades del distrito. Según detallaron, los ejemplares llegaban a pueblos como Médanos y Algarrobo a través de transportes locales y también por correo a suscriptores de toda la zona.

“DIARIO VILLARINO está vigente”, expresó Serralunga, quien remarcó además que el medio logró adaptarse a los cambios tecnológicos y de consumo de noticias, pasando de las ediciones impresas a una actualización digital “diaria y permanente”.

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En el texto, el editor también dejó una reflexión con tono crítico sobre el presente del periodismo y las dificultades que atraviesan muchos medios locales. “Contra la negación, inequívoca, de quienes debieran agradecernos; y que, por el contrario, ponen obstáculos en el camino”, escribió.

La publicación no solo repasó la historia del medio, sino que también reivindicó una manera de ejercer el oficio. “Haciendo periodismo del bueno”, sostuvo Serralunga, quien además adelantó que en mayo de 2027 cumplirá siete décadas vinculado a la actividad periodística.

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Con más de medio siglo de trayectoria, Diario Villarino continúa activo en formato digital y mantiene presencia en el sudoeste bonaerense, en un contexto donde muchos medios regionales enfrentan dificultades económicas y transformaciones profundas en la forma de comunicar.