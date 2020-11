En el municipio bonaerense de Berazategui denuncian el funcionamiento de un geriátrico clandestino donde los abuelas viven en un ámbito calamitoso, hacinados y en total estado de abandono. La información llegó a la redacción del medio local Ahora Online, gracias al valor de una exempleada de la residencia ilegal que renunció hace apenas algunos días, conmovida ante los constantes abusos que sufren las abuelas en el lugar.

De acuerdo a lo que publicó ese medio, se trata del geriátrico "Nonnas" que está ubicado en la localidad de Sourigues. Por acción u omisión del Municipio de Berazategui, este lugar clandestino tiene a 17 abuelas viviendo hacinadas hasta en un garaje, con paredes llenas de humedad, falta de higiene, malnutridas y en estado de abandono. Como si fuera poco, hay fotos de personas mayores atados al respaldo de las camas.

"Hasta hace dos semanas trabajé ahí y me fui cuando al cambiarme de turno vi el estado de las abuelas y el maltrato, saque fotos y me fui", expresó Adriana, quien detalló que a las abuelas "las matan de hambre, les gritan y las atan". En su relato, la exempleada del lugar describió: "Ponen luces de emergencia para no gastar electricidad. La doctora que es parte de ese horror las empastilla para que pasen por pacientes psiquiátricas".

Pese a la denuncia pública que hizo la mujer a través de las redes sociales y la posterior publicación en los medios locales, el portal Ahora Online subrayó que el geriátrico continúa funcionando. "Autoridades del Municipio se acercaron hasta el lugar y ante la negativa de ingreso, los inspectores se fueron del lugar", contó Adriana, quien concluyó: "No me importa nada, sólo quiero que las abuelas puedan vivir dignamente hasta su fin de vida".