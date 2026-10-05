Haedo: Marinucci cerró una capacitación en seguridad vial para choferes profesionales
El Ministro de Transporte bonaerense y candidato a Intendente de Morón en 2027 encabezó el cierre de una jornada de concientización sobre buenas prácticas al conducir, impulsada por Metropol Sociedad de Seguros Mutuos.
En el marco de la jornada, Martín Marinucci destacó ante los participantes: “Ustedes son sustanciales y esenciales, no solo para la conectividad de quienes van a trabajar todos los días, sino también para quienes utilizan a diario el transporte para sus actividades cotidianas, como hacer las compras, concurrir a los centros de salud o estudiar”.
Y añadió: “La conducción con precaución es lo que hace que no sumemos más estrellas amarillas. Estas jornadas se pueden evaluar desde distintas aristas, pero la principal es justamente la prevención y el cuidado de la vida”.
Además, Marinucci reflexionó ante los presentes: “Es fundamental cuidar la vida, ya sea arriba del colectivo, en un vehículo particular o como peatones. Mi primer objetivo es disminuir la siniestralidad y, para eso, necesitamos el compromiso de cada actor vial”.
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