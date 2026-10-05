En el marco de la jornada, Martín Marinucci destacó ante los participantes: “Ustedes son sustanciales y esenciales, no solo para la conectividad de quienes van a trabajar todos los días, sino también para quienes utilizan a diario el transporte para sus actividades cotidianas, como hacer las compras, concurrir a los centros de salud o estudiar”.

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Y añadió: “La conducción con precaución es lo que hace que no sumemos más estrellas amarillas. Estas jornadas se pueden evaluar desde distintas aristas, pero la principal es justamente la prevención y el cuidado de la vida”.

Además, Marinucci reflexionó ante los presentes: “Es fundamental cuidar la vida, ya sea arriba del colectivo, en un vehículo particular o como peatones. Mi primer objetivo es disminuir la siniestralidad y, para eso, necesitamos el compromiso de cada actor vial”.

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