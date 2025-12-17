Una mujer de 57 años fue hallada sin vida en el interior de su vivienda y la Justicia investiga si falleció tras un presunto ataque de un perro. El episodio es materia de una investigación judicial en curso.

La víctima fue identificada como Andrea Fabiana Martín. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo presentaba signos evidentes de muerte violenta, con lesiones de gravedad en la cabeza y el cuello, abundante sangrado en el lugar y hundimiento de cráneo. En el interior de la vivienda, junto al cuerpo, se encontraba un perro de raza pitbull, lo que llevó a que, en una primera instancia, se considere la hipótesis de un ataque animal.

El hecho se conoció cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de una persona fallecida dentro del domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos preservaron la escena y dieron inmediata intervención a Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para el relevamiento del lugar y la recolección de pruebas.

Resultados de la autopsia

Con el avance de la investigación, se practicó la autopsia al cuerpo de la víctima. El informe forense determinó que Andrea Fabiana Martín falleció como consecuencia de un shock hipovolémico, cuya causa mediata fue la destrucción del paquete vasculonervioso del cuello y de la vía aérea superior. Dichas lesiones fueron atribuidas a un ataque animal, de acuerdo con el informe incorporado a la causa.

No obstante, los peritos también detectaron un hundimiento de cráneo, un elemento que continúa siendo analizado en el marco de las actuaciones complementarias para determinar con precisión las circunstancias del deceso.

Sin embargo, a partir de las declaraciones testimoniales recolectadas, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un hombre de 37 años, en el marco de la necesidad y urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 153 inciso 3° del Código Procesal Penal. El sujeto quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en el esclarecimiento del hecho.

La investigación es instruida por el fiscal Gustavo Morey, quien por el momento mantiene la carátula de “Averiguación de Causales de Muerte”, hasta tanto se determinen las circunstancias exactas del fallecimiento y las eventuales responsabilidades penales.

