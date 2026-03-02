Un hombre de 48 años fue hallado sin vida tras haber desaparecido en la cascada Cifuentes, ubicada en el límite de los distritos bonaerenses de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. La víctima fue identificada como Cristian García Klein, oriundo de la ciudad de Buenos Aires.

Ads

Según informó el medio La Nueva, la principal hipótesis es que el deceso se produjo por ahogamiento. El hecho se conoció cuando la Patrulla Rural de Dorrego recibió un llamado al 911 alertando sobre la desaparición de un hombre que había ingresado al sector conocido como “La Olla”, dentro del curso de agua.

Al arribar al lugar, la primera comisión policial se entrevistó con Gabriel Solano, de 32 años, domiciliado en Tres Arroyos, quien relató que había llegado al paseo junto a su familia y García Klein, quien se desempeñaba como empleado temporario suyo.

Ads

De acuerdo con su testimonio, en un momento en que ambos se encontraban dentro del agua, su acompañante se hundió repentinamente y fue perdido de vista, sin que pudieran asistirlo.

Se desplegó un amplio operativo de rastrillaje del que participaron efectivos policiales y bomberos de Coronel Dorrego y Tres Arroyos. Las tareas se extendieron durante varias horas hasta que los rescatistas lograron localizar el cuerpo sin vida del hombre.

Ads

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que trabajan para confirmar oficialmente las causas del fallecimiento.