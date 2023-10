El barco Chemstar Sapphire, procedente de Necochea, fue detenido en el Puerto de Melbourne, encontrando 200 kilogramos de cocaína en un compartimento del casco, con un valor estimado en la calle de 80 millones de dólares.

La información fue revelada por AFP (Policía de Australia) y complementada por el El periódico australiano The Sydney Morning Herald.

El buque zarpó de Necochea en julio y fue interceptado en el Puerto de Melbourne. Efectivamente, tal como muestra el registro de operatoria del Puerto Quequen, el Chemstar Sapphire, de bandera en las Islas Marshall, ingresó a la terminal portuaria el 3 de julio pasado y abandonó el sitio 6 donde estuvo amarrado el 5 de julio. La carga que sacó del puerto fue registrada en 6.500 toneladas de aceite de girasol con destino a Australia.

Los bultos de cocaína estaban ocultos en el “sea chest”, un compartimento ubicado en el casco del barco un área del barco que contiene tuberías utilizadas para bombear agua de mar dentro y fuera de los tanques de lastre.

Según el comandante de la AFP, Richard Chin, "este método de ocultamiento no es nuevo, y esta incautación es otro caso en el que las fuerzas del orden van un paso por delante de los delincuentes que intentan introducir drogas ilícitas y nocivas a nuestro país y a nuestra comunidad".

El buque, que había realizado un trayecto que incluyó una escala en Nueva Zelanda, despertó sospechas debido a su origen. Al investigar más a fondo, las autoridades utilizaron vehículos operados remotamente (ROV) para inspeccionar áreas menos accesibles del barco y descubrieron el cargamento escondido.

Fuente: Policía de Australia AFP

De acuerdo al diario australiano, los controles rutinarios en los puertos de ese país se intensificaron en los últimos años debido al aumento del tráfico de drogas. Las rutas de contrabando diversificaron sus puntos de origen, buscando evadir los controles de las autoridades.

Hasta el momento no ha habido arrestos y se permitió al barco continuar hacia Australia Occidental y Australia Meridional. Los investigadores ahora están tratando de determinar quién envió las drogas y hacia dónde se dirigían. Es posible que interrogar a la tripulación no los lleve muy lejos. A menudo se colocan a bordo paquetes estancos de drogas sin que la tripulación lo sepa, dijo el comandante de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF), Clint Sims, quien supervisa la vigilancia marítima a The Sydney Morning Herald.