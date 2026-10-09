Una mujer de 42 años y su hija de 23 fueron detenidas acusadas por el homicidio de un hombre que fue hallado asesinado de más de 20 puñaladas en la zona del cuello y el tórax, y con una bolsa de nylon colocada en la cabeza.

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La víctima fatal fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena, de 41 años, quien mantenía una relación de más de dos décadas con la mayor de las aprehendidas.

El violento episodio ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, casi en el cruce con la arteria Chubut, dentro del barrio Cascallares de la localidad de La Reja.

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Cuando los efectivos de la fuerza llegaron al lugar de los hechos, las dos mujeres se encontraban solas dentro de la casilla junto al cuerpo sin vida de la víctima, el cual yacía recostado sobre una cama y rodeado por un abundante charco de sangre.

Según publicó La Ciudad Web, las dos mujeres imputadas por el crimen son integrantes del núcleo familiar de cinco hijos que tuvo el matrimonio. Tras los peritajes iniciales en la escena, ambas terminaron aprehendidas e imputadas por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

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Ambas se negaron a prestar declaración ante la fiscal Carina Saucedo, quien se encuentra a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

Según declaraciones de los propios vecinos del barrio existieron episodios de agresiones previas. En esa misma línea, se supo que al instante de realizarse el procedimiento policial de detención, las acusadas habrían llegado a narrar de manera informal que la mujer "era torturada" por la víctima fatal. No existen denuncias previas por violencia o malos tratos presentadas formalmente por la pareja contra el hombre fallecido.

Línea 144 : atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463