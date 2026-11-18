Hallaron asesinado al dueño de una metalúrgica en Villa Luzuriaga y sospechan que fue durante un robo
Dos operarios que realizaban tareas de mantenimiento encontraron el cuerpo a pocos metros de la entrada. En el lugar hallaron una vaina calibre 9 milímetros. También faltaban dinero en efectivo y las cámaras de seguridad.
Un empresario de 67 años fue encontrado muerto dentro de su fábrica, con un disparo en el rostro. Dos operarios que realizaban tareas de mantenimiento en una antena descubrieron el cuerpo. Los atacantes se habrían llevado dinero en efectivo y las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió en una metalúrgica ubicada en la esquina de Monseñor Bufano y La Paz, en la localidad de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.
La víctima, de 67 años, era el dueño del establecimiento. Su cuerpo fue encontrado a pocos metros de la entrada por dos operarios que estaban realizando trabajos de mantenimiento en una antena de comunicaciones.
En la escena del crimen, los investigadores encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros. Además, constataron el faltante de dinero en efectivo y del equipo de grabación de las cámaras de seguridad.
La principal hipótesis apunta a un homicidio en ocasión de robo, aunque las circunstancias del ataque todavía son materia de investigación.
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