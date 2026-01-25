Un hombre fue hallado sin vida este domingo en la localidad portuaria de Ingeniero White, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de un cuerpo en un zanjón.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Tercera acudió al lugar y constató el hallazgo del cuerpo en Rubado al 3200, entre Vélez Sarsfield y Knout. El cadáver se encontraba arrojado en un zanjón con agua y en estado de descomposición, lo que impidió su identificación en el lugar.

Al momento del arribo de las autoridades, se observó que el hombre vestía una remera y un short. De acuerdo a las primeras pericias realizadas en la escena, el cuerpo no presentaría signos visibles de violencia, aunque esta circunstancia deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Desde el ámbito judicial se informó que se realizará una autopsia este lunes al mediodía, con el objetivo de establecer la causal de la muerte y avanzar en la identificación de la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, que dispuso las actuaciones de rigor y continúa recabando información para esclarecer el hecho.

