El cuerpo de Oscar Barbero, de 64 años, uno de los dos kayakistas desaparecidos desde el 21 de septiembre frente a las costas de Santa Teresita, fue hallado el sábado por la mañana en una playa de Las Toninas, en el partido de La Costa.

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La identificación se confirmó durante la madrugada de este domingo, cuando la hija de Barbero se presentó en una dependencia policial y reconoció la vestimenta y las pertenencias encontradas junto al cadáver.

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El hallazgo en Las Toninas

El cuerpo apareció alrededor de las 9.00 del sábado, en el sector de calle 4 y la playa de Las Toninas. Tras el aviso, intervinieron efectivos de la Policía, Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil.

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Entre los objetos recuperados había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos aportaron indicios para establecer la identidad de la víctima.

La desaparición de los dos kayakistas

Barbero había desaparecido junto a Félix Mendieta, de 43 años, cuando ambos navegaban en kayak frente a las costas de Santa Teresita.

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Durante aquella jornada, uno de los hombres logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba mar adentro y que tenía dificultades para regresar a la costa. A partir de esa comunicación, se puso en marcha un amplio operativo para intentar localizarlos.

La búsqueda incluyó rastrillajes por mar, aire y tierra, con participación de Prefectura Naval Argentina, la Armada y otras fuerzas de seguridad.

El hallazgo de Barbero representa un avance en la investigación sobre la desaparición, aunque todavía resta conocer qué ocurrió con Mendieta, cuyo paradero continúa siendo una incógnita.