La búsqueda de los cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata llegó a su fin este fin de semana con el hallazgo del cuerpo de Damián Giubu en la costa del partido bonaerense de Magdalena. De esta manera, las autoridades lograron localizar a todas las víctimas tras más de seis semanas de operativo.

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El cuerpo de Giubu fue encontrado el sábado en la zona de La Vasquita, en cercanías de Bartolomé Bavio, y fue reconocido por su hermana, según informaron distintos medios nacionales.

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Los cinco hombres habían desaparecido el 14 de junio, cuando salieron a pescar desde la costa del Río de la Plata. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu.

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Tras la denuncia de sus familiares, se desplegó un amplio operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, con la participación de bomberos, Defensa Civil, guardaparques y voluntarios, que durante más de un mes recorrieron distintos sectores de la ribera bonaerense.

Qué se sabe de la tragedia

De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, el grupo había llegado al lugar en dos embarcaciones para realizar una jornada de pesca. Sin embargo, una de ellas sufrió un desperfecto mecánico, por lo que los cinco decidieron continuar el recorrido a bordo de un único bote semirrígido de 4,6 metros de eslora, identificado como "Chamigo-Ho".

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Según los testimonios recogidos durante la investigación, las condiciones climáticas eran favorables: el río se encontraba calmo, con poco viento y marea baja. Los pescadores solían frecuentar esa zona y conocían los sitios habituales donde desarrollaban la actividad.

La investigación continúa

Con el hallazgo del último cuerpo, la causa judicial ingresa ahora en una nueva etapa. Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió con la embarcación y establecer las circunstancias que provocaron la tragedia, que terminó con la muerte de los cinco pescadores.