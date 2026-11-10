Un hombre de 81 años falleció este lunes (9 de noviembre) en un establecimiento rural de Coronel Dorrego, luego de sufrir lesiones compatibles con la embestida de un carnero. La autopsia confirmó que las heridas fueron la causa de su muerte.

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La víctima fue identificada como Carlos Narciso Castiñeira, propietario del campo ubicado a la altura del kilómetro 621 de la Ruta Nacional 3. El hombre también se dedicaba a la orfebrería.

El hecho salió a la luz luego de que su hija, al no poder comunicarse con él desde el domingo, se acercara al establecimiento para buscarlo. Allí encontró la camioneta de su padre al final de la parcela y, junto al vehículo, su cuerpo sin vida.

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Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento. Los efectivos advirtieron que el hombre presentaba un golpe en la zona parietal izquierda y que había un animal junto al cuerpo.

Posteriormente, la autopsia determinó que Castiñeira murió como consecuencia de un hemo-neumotórax y un traumatismo de tórax, lesiones compatibles con la embestida de un animal.

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En la investigación interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Dorrego. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

Castiñeira se dedicaba a la orfebrería y en noviembre de 2025 el Centro Cultural de Dorrego presentó un catálogo digital con su trabajo.

Las expresiones de pesar de vecinos se repitieron sobre todo en las redes sociales desde lo despidió la Asociación Española de Coronel Dorrego: "Con hondo pesar, lamentamos el fallecimiento de nuestro gran amigo Carlos Castiñeira. Excelente persona, permanente colaborador, miembro activo durante muchos años de la Comisión Directiva e integrante del grupo de paelleros".

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"En el año 2023, a propuesta de la Asociación Española, recibió la distinción "Personalidad destacada de la colectividad" que otorga la Federación Regional de Sociedades Españolas y que fue aprobada por los participantes del Congreso realizado en la ciudad de Comodoro Rivadavia. También, fue permanente colaborador y actual consejero de la Cooperativa Eléctrica y Servicios Sociales de esa ciudad", agregaron.