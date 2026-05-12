Un hombre de 75 años fue hallado sin vida este fin de semana al costado de la Ruta 2, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita, a la altura del paraje La Armonía. El hallazgo ocurrió sobre la banquina de la autovía y motivó un importante operativo policial en la zona.

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Según las primeras informaciones, la víctima sería una persona en situación de calle que no llevaba documentación entre sus pertenencias, lo que complicó inicialmente su identificación.

Hasta el lugar acudieron efectivos del Destacamento Vial Vivoratá y personal médico de una ambulancia del CAPS local, quienes constataron el fallecimiento.

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Fuentes judiciales indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones de gravedad visibles. Los peritos detectaron únicamente un pequeño corte en el rostro que, en principio, habría sido provocado por una caída.

A partir de esos primeros elementos, las hipótesis iniciales apuntan a una muerte por causas naturales, aunque la autopsia será clave para determinar oficialmente cómo se produjo el deceso y descartar la intervención de terceros o un posible accidente vial.

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La Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita inició una causa bajo la carátula “Averiguación de causales de muerte” y ordenó una serie de pericias para avanzar con la investigación.

Durante varias horas, efectivos policiales trabajaron preservando la escena sobre la Ruta 2, uno de los principales corredores hacia la Costa Atlántica, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

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