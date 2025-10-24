Un hecho alarmante se registró en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, donde personal de limpieza encontró un revólver calibre .22 escondido detrás de un bidet en uno de los baños de pacientes del sector de Guardia.

El hallazgo generó preocupación en el principal centro de salud pública de la ciudad y expuso nuevamente la vulnerabilidad del personal sanitario frente a situaciones de inseguridad.

Según los primeros datos, la Policía tomó conocimiento del episodio a través de un llamado al 101, en el que una persona informó sobre la presencia de un arma en el baño del hospital. Al llegar al lugar, efectivos constataron la denuncia y dieron intervención a la Policía Científica, que procedió al secuestro del arma para realizar los peritajes correspondientes.

Fuentes del nosocomio detallaron que el revólver se encontraba en la parte posterior de un sanitario reservado para el uso de pacientes internados en la Guardia. La hipótesis principal apunta a que el arma habría sido escondida por una persona que buscó deshacerse de ella al ingresar al hospital.

El episodio generó malestar entre los trabajadores de la salud, quienes manifestaron su preocupación y exigieron medidas urgentes. “Esto no da para más, exigimos personal policial en forma permanente en la Guardia del hospital”, expresaron en diálogo con La Voz de Tandil.

Mientras se aguardan los resultados de los peritajes, la Justicia y la Policía investigan el origen del arma y si tiene relación con algún hecho delictivo reciente en la ciudad.