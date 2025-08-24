El hallazgo se produjo a raíz del llamado de una persona que transitaba por ese camino y vio el vehículo, por lo que dio aviso a la policía.

Ads

Ocurrió en la tarde de este domingo (24 de agosto), cuando la Policía se hizo presente en el camino de la Yegua Muerta, frente al campo del Haras Vacación, a unos mil metros de la ruta provincial Nº 41.

El automóvil Cruze, no pose patente y estaba cerrado con dos personas dentro, sin vida. En una de las ventanillas traseras se observa un orificio, similar al producido por efecto de un disparo, aunque todo es materia de investigación.

Ads

En declaraciones a Bosco Producciones, el ayudante fiscal Darío Schapochnik no adelantó ningún indicio. “Estamos ante un hecho muy delicado sobre el que prefiero no adelantar nada para no andar respirando falsas expectativas”, señaló y confirmó la presencia de por lo menos dos fallecidos previo a la apertura del vehículo.

La Policía Científica trabaja en el lugar con el objetivo de realizar las pericias técnicas correspondientes.

Ads