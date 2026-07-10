Un cuerpo sin vida fue hallado este jueves en la zona de médanos de Las Toninas, partido de La Costa, y la Justicia investiga si se trata del vecino de 71 años que estaba desaparecido desde fines de junio.

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El hallazgo ocurrió a la altura de calle 4, donde trabajó personal de la Brigada K9. Según informó Canal 2 AVC, el operativo estuvo a cargo de Gustavo Diez y su perra Anika, uno de los binomios que recientemente participaron del operativo de rescate tras el derrumbe de un hotel en Venezuela.

La investigación apunta a establecer si el cuerpo corresponde al hombre cuya desaparición había sido denunciada días atrás. La Sub DDI La Costa había difundido la búsqueda de un vecino de Las Toninas luego de que su vivienda, ubicada en la zona de calles 13 y 4, sufriera un incendio.

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En ese momento, los peritos de Bomberos determinaron que el siniestro había provocado solamente daños materiales y que la propiedad se encontraba sin moradores al momento del hecho.

La preocupación aumentó cuando el propietario dejó de ser visto por sus allegados y su vehículo, una camioneta Tata Sumo, habría sido encontrado encajado en los médanos durante la madrugada del 22 de junio.

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Ahora, las autoridades trabajan para confirmar la identidad del cuerpo hallado y avanzar con las pericias correspondientes.