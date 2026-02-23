Una mujer de 57 años fue hallada sin vida en un terreno baldío del barrio Punta Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, y por el crimen fue detenido su pareja, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 que alertó a la Comisaría Tercera sobre la presencia de un cuerpo en un descampado con altos pastizales, a unos dos kilómetros del domicilio de la víctima. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a su pareja, identificado por sus iniciales R.D.G., quien manifestó que la mujer había salido de su casa cerca de las cinco de la tarde y que él mismo la había encontrado sin vida.

Según trascendió, ambos residían a unas veinte cuadras del sitio del hallazgo. En su primera declaración, el hombre sostuvo que la mujer, identificada como Mercedes Rosa Del Luca, había abandonado sola la vivienda.

En un primer momento, y de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Científica citado por el portal 0223, no se constataron lesiones visibles recientes en el cuerpo, por lo que la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Sin embargo, ante las dudas surgidas, la Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión el motivo del fallecimiento.

Los resultados del examen forense modificaron el rumbo de la investigación y se estableció que la muerte fue provocada por asfixia mecánica de manera intencional, descartando así una causa natural. A su vez, testimonios recabados por la Fiscalía N°4 de Mar del Plata señalaron que la mujer era víctima de violencia de género.

Con estos nuevos elementos, la fiscal Constanza Mandagarán resolvió recaratular el expediente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género”. En ese contexto, personal policial detuvo al principal sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos resguardaron el domicilio y secuestraron distintos elementos de interés para la causa. En tanto, el lugar donde fue encontrado el cuerpo permaneció bajo custodia policial para la realización de pericias y la recolección de pruebas.

La investigación continúa y no se descarta que en los próximos días se dispongan nuevas medidas procesales en el marco de la causa.