Una beba de un mes fue encontrada muerta en la ciudad de Mar del Plata y la Policía detuvo al padrastro de la madre acusado por el crimen.

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La investigación se inició el 23 de noviembre, cuando fue denunciada la ausencia de varias personas de un mismo grupo familiar del hospital local de Miramar. Entre ellas había dos adolescentes, además de la pequeña hija de una de las menores.

El grupo emprendió el camino a pie a Mar del Plata y fue hallada por la Policía, pero la bebé no estaba con ellos. Es que en ese escenario se desplegó un operativo con efectivos policiales, peritos de la Policía Científica y un médico de Policía, con la intervención del fiscal Rodolfo Moure.

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Finalmente, la beba fue hallada muerta enterrada en el predio de una obra en construcción, ubicado en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en el barrio Playa Los Lobos, informó Ahora Mar del Plata.

La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso el arresto del presunto implicado por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.

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El señalado fue trasladado a la sede fiscal y se negó a declarar. Posteriormente se lo llevó a la Unidad Penitenciaria N.° 44 de Batán, al tiempo que el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño asistió a los menores integrantes del grupo familiar. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.