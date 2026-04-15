"¿Esto no es inflación? Milei, el 3% que dicen que pide tu hermana ya llegó a todos los argentinos, pero en forma de inflación”, expresó Alberto Fernández en Twitter relacionando el intento de defensa del libertario con las acusaciones por coimas a Karina Milei.

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Además, criticó la decisión del jefe de Estado de mantener el rumbo económico: “No olvides la enseñanza de Einstein ‘Si seguís haciendo lo mismo...’", dijo, en alusión a la famosa frase: “‘Si seguís haciendo lo mismo, no esperes resultados distintos”.

El mensaje de Alberto Fernández fue publicado en respuesta a un posteo previo que incluía un video del Presidente en el que afirmaba: “Esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos”.

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