Luego de una reunión entre representantes del transporte, el sector agropecuario y autoridades provinciales se llegó a un acuerdo para destrabar el conflicto tras más de dos semanas de paralización.

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El entendimiento que quedó plasmado en un acta contempla una actualización del 16% en la tarifa para el hinterland (zona de influencia terrestre), en función del aumento en el costo del gasoil, además de una reducción del 5% al 2% en gastos administrativos.

Además se creará una mesa de estudios de costos tarifarios local —con aval de la universidad del Centro (Unicen)- que tendrá como objetivo elaborar un índice mensual de costos del transporte para evitar nuevas escaladas del conflicto.

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También se prevé que las playas de estacionamiento de camiones no efectúen un aumento proporcional a la tarifa acordada.

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