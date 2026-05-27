El concejal Daniel Medina participó en la ciudad de Pigüé de la presentación del Foro Provincia Futura, un espacio integrado por representantes de municipios del interior bonaerense que busca instalar una agenda común para el sur provincial, donde la defensa del régimen de Zona Fría ocupó un lugar central.

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“Provincia Futura es un foro de diálogo que reúne a representantes de municipios del interior bonaerense como espacio de encuentro y debate con el objetivo de fortalecer el regionalismo como herramienta de representación política y desarrollo”, explicó el edil de Bien Común.

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Durante el encuentro participaron, entre otros dirigentes, los intendentes de Tres Arroyos, Pablo Garate, y el de Saavedra, Matías Nebot, junto a concejales y funcionarios de distintos distritos de la región.

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Según detalló Medina, uno de los ejes principales del debate fue el impacto que tendría en el sur bonaerense la posible eliminación de los beneficios contemplados en la Ley 27.637 de Zona Fría.

“Dialogamos sobre las estrategias que en cada municipio se planifican frente al intento de eliminar el beneficio de la Ley 27.637 en nuestra región”, sostuvo.

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El concejal también cuestionó el cambio de postura de algunos dirigentes de Coronel Rosales respecto al tema.

“Me sigue sorprendiendo que tengamos en la región concejales que siguen militando contra la Zona Fría dando información falsa a los vecinos como sucede en Rosales”, expresó.

En ese sentido, advirtió que incluso quienes mantengan tarifa social sufrirían incrementos importantes en las facturas de gas si prospera la reforma impulsada a nivel nacional.

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“Aún quienes tengan tarifa social van a tener un importante aumento en sus boletas dado que la reforma solo sostendrá rebajas en pocos ítems por sobre el total de la tarifa. Eso es menos dinero en el bolsillo del vecino y más para pagar servicios”, afirmó.

Medina señaló además que existe preocupación por el impacto económico que una medida de ese tipo tendría sobre comercios y economías familiares de la región.

“Creemos que hay que tomar iniciativas para resguardar a la población. Por eso fue importante compartir miradas y estrategias en paralelo a la votación en el Senado Nacional que será definitiva”, indicó.

Otro de los puntos que remarcó el dirigente rosaleño fue lo que definió como “una discriminación” hacia el sur bonaerense en el reparto de subsidios nacionales.

“El sur de nuestra Provincia pertenece, según el ENARGAS, a la denominada ‘región templada fría’. Allí también están parte de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut, pero si a nosotros nos quitan el actual régimen de Zona Fría seríamos los más perjudicados porque las otras provincias conservan beneficios vinculados al acceso a combustibles más baratos”, argumentó.

“Eso no es justo y hay que remarcarlo frente a quienes hoy auspician que nos quiten la Zona Fría”, agregó.

Finalmente, Medina destacó la importancia de priorizar los intereses regionales por encima de las diferencias partidarias.

“La prioridad frente a cualquier color político es el interés regional y el bienestar del vecino, al que se le debe información correcta y compromiso sincero”, concluyó.