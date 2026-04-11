La localidad de Saldungaray, ubicada en Tornquist, vive este fin de semana una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, uno de los eventos más destacados del calendario turístico-cultural bonaerense.

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Durante sábado y domingo, el predio del ferrocarril abrirá sus puertas desde el mediodía con entrada libre y gratuita, convocando a miles de visitantes que podrán disfrutar de una propuesta integral con paseo de artesanos, feria de productores, patio gastronómico y la presencia de bodegas de toda la provincia.

La fiesta no solo celebra la cosecha de uvas, sino que también busca poner en valor el crecimiento de la producción vitivinícola bonaerense, especialmente en la región sudoeste, donde el desarrollo de viñedos viene ganando protagonismo en los últimos años.

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Música en vivo y grandes shows

La música será uno de los grandes atractivos del evento. Este sábado, el escenario principal tendrá como figura central a Teresa Parodi, quien se presentará a las 19.00 con un repertorio que recorre la identidad y la historia del folklore argentino.

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Además, artistas locales y regionales, como el DJ Enzo Ibarra, Néstor Gómez, Chila y la Escuela Folklórica Municipal. Luego del show principal, la fiesta continuará con el dúo Paredes-Molina y un cierre musical a cargo del DJ.

El domingo, en tanto, el clima festivo seguirá con nuevas presentaciones que culminarán con el recital de Los Rancheros, liderados por Meno Fernández, quienes repasarán sus clásicos para cerrar el evento. También subirán al escenario artistas como Benita Graff, Radio Robot y agrupaciones folklóricas.

Una escapada ideal

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Con su combinación de paisajes serranos, vinos bonaerenses y espectáculos de primer nivel, la Fiesta de la Vendimia en Saldungaray se presenta como una escapada ideal para disfrutar en familia o con amigos.

El evento fue recientemente presentado en la muestra Expoagro por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, lo que refleja el impulso oficial a una actividad que crece y se consolida como atractivo turístico en la provincia.