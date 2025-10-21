Este martes por la madruga, Javier Milei promulgó la Ley N°27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N°27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año.

No obstante, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Vale recordar que hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La decisión fue oficializada este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. De esta manera el Poder Ejecutivo se salió con la suya y evitó problemas legales, promulgando y suspendiendo la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.

