El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego aprobó la creación del distintivo oficial “Hecho en Dorrego”, una herramienta que permitirá identificar, distinguir y promocionar los productos elaborados y fabricados dentro del distrito, con el objetivo de fortalecer la identidad local y acompañar el desarrollo de emprendedores, productores e industrias.

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La ordenanza, según publicó el medio local ladorrego.com.ar, establece la creación del sello oficial y aprueba su diseño gráfico, que podrá ser utilizado por personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades productivas en el partido y cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.

Además, la normativa crea el Registro Municipal “Hecho en Dorrego”, de inscripción voluntaria, destinado a productores, emprendedores, industrias y demás actores productivos que deseen acceder al distintivo.

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El proyecto también contempla acciones de promoción, difusión y comercialización de los productos locales, facultando al municipio a impulsar la participación de los adherentes en ferias, exposiciones, fiestas populares, eventos turísticos, rondas de negocios y encuentros productivos de alcance local, regional, provincial y nacional. Incluso, prevé la posibilidad de disponer stands institucionales para exhibir la producción dorreguense.

La Dirección de Producción y Turismo será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la reglamentación de las condiciones para otorgar, utilizar y mantener el distintivo. También podrá establecer categorías específicas, proteger institucionalmente la marca y suspender o revocar su autorización ante un uso indebido.

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Durante el tratamiento del proyecto, el presidente del bloque de la UCR, Casiano Gutiérrez, agradeció el respaldo de los bloques opositores y destacó que "Hecho en Dorrego" busca convertirse en una herramienta para potenciar el trabajo de quienes apuestan a producir en el distrito.

"La finalidad de este logo 'Hecho en Dorrego' es reconocer, valorar y acompañar todo aquello que nace, se produce y se construye dentro de nuestro distrito", expresó el concejal, quien además remarcó la importancia de fortalecer la identidad local y promover el consumo de productos elaborados por vecinos de Coronel Dorrego.

Gutiérrez también sostuvo que el Estado municipal debe incentivar el arraigo y el desarrollo productivo, facilitando la presencia de los productores en eventos donde muchas veces los costos de logística y participación representan un obstáculo.

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"Esto busca crear una herramienta de protección para quienes están emprendiendo algo y también de promoción y de potenciación", afirmó el edil, al tiempo que consideró clave el acompañamiento del municipio para que los productores puedan exhibir sus elaboraciones en distintos puntos de la provincia y el país.

Finalmente, expresó su deseo de que la iniciativa contribuya al crecimiento de los emprendedores y productores locales, consolidando el desarrollo económico y la identidad productiva de Coronel Dorrego.