“Esta fue una nueva fiesta democrática y popular. Votando, celebramos hoy también 40 años de recuperación de nuestra democracia. Esta democracia se sostiene sobre la memoria de aquella larga noche genocida y sobre una convicción compartida, dictadura nunca más. Somos parte de una sociedad que necesita y ama la democracia. Hoy los bonaerenses salieron masivamente a elegir su destino”, destacó Axel Kicillof al comienzo de su alocución.

“El pueblo habló y eso es siempre una buena noticia. En democracia el que manda es el pueblo", remarcó al tiempo que reflexionó: "Más allá de la alegría que nos produce toda elección, nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez se siente o percibe que da lo mismo votar o quedarse en su casa. Esto es una novedad inquietante para nuestra democracia que se distinguió siempre por muy altos niveles de participación”.

Y en esa línea, continuó: “Nos corresponde como dirigentes interpretar las causas de esta falta de interés y no comprometemos a trabajar para volver a involucrar a esos sectores en las decisiones colectivas. Lo digo con todas las letras. Prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o quedándose en su casa. Nací bajo una dictadura. Empecé a militar cuando volvió la democracia y luego como joven observé como buena parte de la sociedad gritaba que se vayan todos. Hoy hacemos política y gobernamos para fortalecer la democracia y es una democracia que contenga y respete los derechos y cumpla con los anhelos de todos y de todas”.

“Tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados de esta noche. La sociedad hoy fue convocada solo a elegir sus candidatos. En ese sentido, primero quiero decir que de esta noche nuestra fuerza política tiene y estrena un candidato a presidente. El mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo argentino en las urnas en octubre”, dijo Kicillof dirigiéndose a Sergio Massa y saludándolo.

“Es un orgullo compartir boleta y compartir este desafío de mostrarle a la sociedad un horizonte y un futuro mejor. En estos meses complicados, Sergio, hiciste un trabajo encomiable defendiendo los intereses de la patria, negociando firmemente con el Fondo Monetario que nos trajo de vuelta a Macri, haciendo todo lo posible y lo imposible para evitar lo que parecía una crisis inevitable, bancando la parada contra los embates de especuladores y empezando a contarle al país qué proponemos para los próximos años”, agregó.

En ese marco también se dirigió al otro precandidato de UxP, quién previamente adelantó que apoyaría la fórmula de UxP elegida por la gente: “En segundo lugar, quiero felicitar a Juan, a Juan Grabois, cuyo compromiso con el colectivo estuvo siempre por encima de las aspiraciones personales o de su organización. La rebeldía que expresa, su mensaje en favor de no resignarnos a este presente, su interpelación por una unión por la patria más audaz y transformadora son banderas que tienen que ser incorporadas de lleno en el corazón de nuestros gobiernos y en nuestra propuesta electoral”.

Continuó agradeciendo a la militancia, a los fiscales “y a todos los candidatos a intendente de la provincia de Buenos Aires que ganaron sus internas y también a los que desde hoy los van a acompañar. Somos parte de un mismo espacio y vamos a sumar fuerzas estos dos meses para avanzar derecho al futuro en cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia”.

“Con respecto al resultado que conseguimos nosotros, quiero hacer una consideración. En primer lugar, compartir con toda nuestra fuerza política Unión por la Patria la satisfacción de que hemos sido la lista más votada para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos los que repaldaron hoy este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos que nos toca liderar en la provincia más grande del país”, destacó.

En ese contexto valoró: “Comprendemos el malestar de un amplio sector de la sociedad. Pero tenemos la convicción que los problemas de la vida cotidiana no se solucionan con las propuestas de la derecha. Las oportunidades que nos faltan no se van a construir privatizando escuelas. La inclusión de nuestros jóvenes no se logra cerrando pymes ni aumentando el desempleo. Recortar el presupuesto en seguridad y en salud no es el mejor método para conseguir barrios con menos violencia. No es con motosierra, con ajuste o dinamita como se construye un futuro mejor”.

“Los invitamos a sumarse a esta verdadera defensa democrática. Lo quiero decir con nombre y apellido. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos. No solo eso, sino que sus planteos y propuestas nos conducirían a un escenario de pérdida de los derechos que tenemos. Seamos conscientes del riego que se abre con el resultado de las PASO. No del riego para nosotros, sino del riego para nuestro país, para nuestro pueblo y para su futuro”, remarcó.

Y continuó: “Por todo eso, en octubre no vamos a elegir entre peronismo o antiperonismo. No vamos a elegir entre quienes piensan que hicimos una gran gestión y quienes piensan que hicimos una gestión a la que le falta. Vamos a elegir entre la derecha y los derechos. Y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina están con los derechos. Terminó hoy la elección de los candidatos. Empieza la elección de nuestro futuro”.

“Bonaerenses, argentinos, ni para atrás ni a la derecha. Sigamos avanzando. Derecho al futuro. Un enorme agradecimiento de nuevo a intendentes, compañeros, militantes, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a nuestros candidatos y a quien ahora les va a hablar Sergio Massa”, finalizó.