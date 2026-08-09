Axel Kicillof
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“Estamos ante un modelo perverso que exprime los bolsillos de los trabajadores”: dijo Kicillof durante un acto en Morón
Máximo Kirchner en Parque Lezama: "Algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina"
“Néstor Kirchner con 4 grados estaría en musculosa”: la chicana de Yeza a Kicillof en medio de la pelea por la Zona Fría
Kicillof se plantó en Tornquist contra la quita de la Zona Fría: “Hay familias que no van a poder pagar el gas”
FATE: trabajadores marchan a La Plata y le piden a Kicillof una reunión urgente para frenar el cierre
YPF: “Fue una decisión estratégica”, dijo Carlos Bianco tras el fallo favorable para Argentina en EE.UU.
Morón: tras la interna del PJ, Ghi pidió "no enredarse en discusiones estériles" y respaldó a Kicillof
La agenda de Kicillof para esta semana: obras, entregas y recorridas por la provincia y la Isla Martín García
Kicillof cruzó a Milei por "meternos en una guerra", reveló su situación con CFK y adelantó qué postura tendrá con Tapia
Todo lo que dejó la visita de Kicillof a Expoagro: anuncios para el campo, críticas a Milei y foto con Macri
Kicillof arranca la semana con agenda cargada: Expoagro, inauguraciones de escuelas y recorridas por obras en Provincia
Mayra Mendoza cruzó a Kicillof por no reclamar la libertad de Cristina Kirchner y le recordó el desdoblamiento
Kicillof destacó las Escuelas Abiertas en Verano: “Un lugar para aprender, encontrarse y pasarlo bien”
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