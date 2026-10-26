“¡Hermosa mañana, ¿verdad?!”. Carlos Bianco arrancó la conferencia de prensa de este lunes con la frase popularizada por Guillermo Francella, en alusión al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El ministro de Gobierno bonaerense celebró el resultado electoral y luego apuntó contra Javier Milei por sus ataques al periodismo y sus declaraciones sobre la situación económica de los argentinos.

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Uno de los ejes de la presentación fue la situación de quienes no llegan a fin de mes. Para responderle al Presidente, Bianco presentó con tono irónico un tutorial, acompañado de indicadores oficiales sobre la actividad económica, el consumo, los salarios, el empleo y el endeudamiento de las familias.

“Hay que ser muy literal con el presidente Milei, porque él toma todo literal”, explicó al introducir el material. En ese marco, el ministro reprodujo un video en el que el mandatario afirma: “Los argentinos no llegan a fin de mes, repiten los periodistas. La frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa”.

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A partir de esas declaraciones, Bianco cuestionó la mirada del Presidente sobre la situación económica y presentó con tono irónico un tutorial para explicar qué significa no llegar a fin de mes, con datos sobre la caída de la actividad, el consumo, los salarios y el empleo.

El funcionario sostuvo que no llegar a fin de mes implica achicar gastos, consumir menos y recurrir a los ahorros o al endeudamiento para cubrir las necesidades básicas. También advirtió que las dificultades para acceder a medicamentos y alimentos nutritivos pueden deteriorar la salud.

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Según los indicadores que presentó, entre agosto de 2023 y agosto de 2026 la actividad económica acumuló una caída del 2,7%. En ese mismo período, la actividad comercial retrocedió un 12,6%, la manufacturera un 13,7% y la construcción cerca de un 20%.

Bianco también enumeró fuertes caídas en diferentes ramas industriales, entre ellas maquinaria y equipo, vehículos automotores, prendas de vestir, cuero y calzado, y productos vinculados a la construcción. A su vez, afirmó que el desempeño económico de 2026 se encaminaba a ubicarse entre los peores de la serie histórica para el período de enero a agosto.

Otro de los ejes de la exposición fue la retracción del consumo. El funcionario mencionó bajas en las ventas mayoristas, minoristas y de supermercados, además de una caída en la compra de productos de la canasta básica, como carne vacuna, yerba mate y leche.

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También cuestionó el aumento de los servicios y las tarifas en relación con los salarios. Según los datos que expuso, los servicios públicos de electricidad, gas y otros combustibles aumentaron un 108% por encima de la evolución salarial desde diciembre de 2023. Para los alquileres, mencionó una diferencia del 85,5%, mientras que para el transporte público señaló un 75%.

En materia laboral, sostuvo que el salario privado registrado acumuló una caída del 6% y el público registrado, del 19%. Además, aseguró que desde la llegada de Milei se perdieron 613.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 32.290 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas.

El ministro puso el foco, finalmente, en el endeudamiento de los hogares. Según las cifras que mostró, 5,9 millones de personas se encontraban en situación de mora, frente a 2,3 millones en una medición anterior. Para Bianco, esos números reflejan que muchas familias ya no se endeudan para comprar bienes durables, sino para afrontar gastos cotidianos.

“No se endeudaron para comprarse un departamento, no se endeudaron para comprarse un auto. Se endeudaron para comer, se endeudaron para llegar a fin de mes”, afirmó.

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Bianco repudió los ataques de Milei al periodismo y celebró el triunfo de Lula

En otro tramo de la conferencia, Bianco calificó la semana anterior como una “semana de furia” del Presidente y cuestionó su viaje a España, donde, según señaló, no tuvo reuniones oficiales. También criticó sus expresiones contra periodistas y recordó los mensajes publicados por Milei en redes sociales.

El funcionario se refirió especialmente a las expresiones que el mandatario utilizó durante una presentación en la Fundación Faro, cuando apuntó contra cinco periodistas y sostuvo que debían “quemarse en la hoguera”. Bianco consideró que se trató de una amenaza de muerte y calificó el episodio como un hecho de extrema gravedad para la democracia argentina.

Los periodistas mencionados por el ministro fueron Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Bianco expresó su solidaridad con ellos y repudió la forma en que el Presidente se dirige al periodismo. También cuestionó una publicación posterior de Milei en redes sociales, en la que difundió una caricatura con referencias escatológicas a periodistas.

“Repudiamos esa actitud, nos solidarizamos con aquellos periodistas que fueron atacados”, sostuvo. Además, manifestó su preocupación por el comportamiento del jefe de Estado y pidió a las personas de su entorno que lo acompañen y lo contengan.

Sobre el final, Bianco volvió a referirse a Brasil y felicitó a Lula por su triunfo electoral, al que calificó como una victoria “épica” e “histórica”. También destacó la transparencia de los comicios y expresó su respaldo a la democracia brasileña.

El ministro lamentó que Milei no hubiera felicitado al mandatario brasileño durante la noche de la elección y la madrugada posterior, pese a la importancia de Brasil como socio comercial de la Argentina y a los vínculos históricos entre ambos países.

“Como no lo hizo Milei, lo ha hecho el gobernador, lo han hecho otros referentes de nuestra fuerza política, lo hacemos nosotros acá desde nuestra tribuna”, afirmó Bianco. En ese sentido, informó que se había comunicado con el embajador de Brasil en la Argentina para transmitirle las felicitaciones.

“Estamos muy contentos por este fortalecimiento, nuevo fortalecimiento de la democracia, en este caso, en Brasil, pero de América Latina toda”, concluyó.