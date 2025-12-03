Santiago y Lucía vivieron uno de los episodios más angustiantes de su vida cuando su hija recién nacida presentó fiebre alta y síntomas que hicieron temer lo peor. “No entró en paro pero empezó a ponerse de cierto color y nos la vimos venir fea”, relató el padre de la niña.

Sin perder tiempo, ambos tomaron la decisión de correr hasta el cuartel de Bomberos Voluntarios de Alberdi, ubicado a pocas cuadras donde fueron recibidos por Marcos Erosa, Evelin Rojas y Micaela Olmedo, quienes reaccionaron de inmediato.

Con maniobras de primeros auxilios, los bomberos lograron estabilizar a la pequeña y salvar su vida. “Fue una situación horrible porque no te la esperás”, expresó Lucía, aún con la voz quebrada.

El accionar del personal del cuartel fue clave para evitar un desenlace trágico. Los padres destacaron no solo la profesionalidad, sino también la contención que recibieron en esos minutos críticos.

Para Santiago y Lucía, ese momento quedará grabado para siempre. “Nos salvaron lo más preciado que tenemos. Nunca vamos a terminar de agradecerles”, afirmaron.

