La empresa Rigolleau, principal fabricante de vidrio del país, resolvió reducir su producción local y comenzar a importar vajilla terminada desde China. La medida se da en medio de una fuerte caída del consumo, mayor competencia externa y un balance 2025 con pérdidas superiores a los 5.500 millones de pesos.

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Según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el objetivo es sostener la competitividad y proteger el empleo industrial, aunque reconocieron que implica un cambio en el modelo de negocio tradicional.

En ese marco, la firma señaló problemas con proveedores locales y la necesidad de renegociar precios para sostener el flujo de fondos. Además, avanzó en el reemplazo de insumos nacionales por importados, con el objetivo de reducir costos.

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El escenario financiero es crítico: en el ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2025, Rigolleau registró pérdidas por 5.596 millones de pesos y un pasivo previsional superior a los 700 millones.

Las exportaciones cayeron 37,8% interanual y las ventas totales bajaron 19%, en línea con la caída del consumo masivo. Según la consultora Scentia, el consumo retrocedió 13,9% en 2024.

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De acuerdo a lo que detalló diario El Día, actualmente, la planta funciona al 60% de su capacidad instalada. El año pasado, la empresa apagó un horno industrial y se perdieron cerca de 100 puestos de trabajo, en un contexto similar al de Lumilagro, también golpeada por la crisis industrial y el avance de las importaciones.