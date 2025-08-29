La planta ubicada en Coronel Suárez cerró a principios de 2025 y empleaba a más de 350 trabajadores. Ahora el predio salió a la venta y el aviso fue publicado en la plataforma “Mercado Libre” por la firma Toribio Achával. El valor es de 5,5 millones de dólares.

Ads

Según los datos difundidos, el inmueble cuenta con una superficie cubierta de 40.034 metros cuadrados sobre un terreno total de 109.621 metros cuadrados. La propiedad incluye ocho naves industriales y distintos espacios complementarios como vestuarios, comedor, oficinas, salón de usos múltiples, local comercial y área de medicina laboral.

La zonificación es Industrial I1, lo que habilita su uso para actividades industriales, logísticas y talleres clase 2 y 3. Desde la inmobiliaria remarcan que, por sus dimensiones y características, el predio resulta atractivo para distintos rubros productivos que podrían instalarse en la región abriendo las puertas a nuevos inversores.

Ads

La empresa multinacional de calzado era proveedora de Adidas con presencia en Coronel Suárez desde hace varios años. Sus casi 360 operarios fueron cesanteados el 20 de enero así como las operaciones fabriles se culminaron. El grupo empresario decidió trasladar su producción a Misiones.

La fábrica había estado siempre atada a los vaivenes de la política económica ya que en 2018 hubo despidos y suspensiones.

Ads