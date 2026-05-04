Un nuevo convenio firmado entre el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) estableció un principio clave en el ámbito de la salud pública: a igual tarea, igual remuneración. La medida elimina diferencias salariales dentro del Agrupamiento Personal Enfermería (10) y representa una de las conquistas más importantes del sector en los últimos años, según informó el medio La Nueva.

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El acuerdo corrige una desigualdad histórica que afectaba a los trabajadores de enfermería, donde quienes integraban la carrera profesional hospitalaria percibían salarios entre un 30% y un 40% superiores respecto de colegas que realizaban exactamente las mismas funciones.

“Lo que se logra con este nuevo convenio es que no haya diferencias salariales a partir de la misma tarea”, afirmó Miguel Agüero, secretario general del STMBB. El dirigente remarcó que la distorsión se daba exclusivamente en este sector y que generaba un reclamo sostenido durante años.

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El nuevo esquema pone el foco en la función efectivamente desempeñada y no únicamente en la formación académica. “No percibís un salario por tu título, sino por tu función, por tu actividad”, explicó Agüero, aunque aclaró que seguirán existiendo diferencias según responsabilidades jerárquicas, como jefaturas o coordinaciones.

La implementación será progresiva y se completará hacia fin de año, cuando todos los trabajadores del agrupamiento estarán equiparados. No obstante, el impacto ya comenzó a reflejarse en los salarios: los enfermeros percibieron una bonificación del 20% retroactiva a marzo.

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Además, la medida alcanzará a los jubilados del sector, ya que la modificación impacta directamente sobre el básico del escalafón. “Ese no es un dato menor, porque también cambia para ellos”, destacó el titular del gremio.

El convenio también incluye un reordenamiento de la carrera, alineando las condiciones con otros escalafones municipales. Para Agüero, este avance es el resultado de un proceso de profesionalización que transformó profundamente a la enfermería en las últimas décadas.

“Hoy la enfermería forma parte plenamente del equipo de salud, con posibilidades de desarrollo y especialización que antes no existían”, señaló, al tiempo que recordó que años atrás existía la figura del “enfermero empírico”, sin reconocimiento formal.

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El dirigente también repasó otros logros históricos del sector, como la equiparación del valor de las horas extras, la creación de un escalafón propio y el reconocimiento formal de la profesión dentro del sistema municipal.

Según consignó La Nueva, el acuerdo fue fruto de más de un año de trabajo técnico y negociaciones entre el gremio y el Ejecutivo local, con participación de equipos especializados de ambas partes.

La medida no solo implica una mejora salarial, sino también un reconocimiento a una profesión esencial que durante años sostuvo el sistema de salud. “Con este nuevo convenio se logra el verdadero reconocimiento que merece el enfermero: cobrar igual por la misma función”, concluyó Agüero.